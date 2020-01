Salvini sarà processato per il caso Gregoretti (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Giunta per l‎e immunità del Senato ha respinto la relazione del presidente Maurizio Gasparri dando un sostanziale parere favorevole al processo a Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti. Contro il 'no' al processo decisivo il voto, come annunciato, dei cinque componenti leghisti dell'organismo, mentre gli esponenti della maggioranza non hanno partecipato alla riunione, definita "illegittima". I componenti di FI e FdI hanno votato a favore della relazione Gasparri, e, da regolamento del Senato, passa il voto contrario alla relazione​. I senatori della maggioranza avevano deciso di disertare la seduta dopo che la Giunta per il regolamento, con il voto decisivo della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aveva fissato al 20 gennaio la data del voto in Giunta. Pd e M5s avrebbero preferito che la decisione fosse presa dopo il voto in Emilia Romagna per ... agi

