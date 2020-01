Saluto romano allo stadio, la Lazio chiede un risarcimento ai tifosi che hanno fatto chiudere la Curva Nord (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Lazio manda una lettera ai tifosi che hanno fatto il Saluto romano in occasione della sfida contro il Rennes chiedendo un risarcimento da 50.000 euro. Saluto romano allo stadio, la Lazio chiede un risarcimento ai tifosi responsabili del gesto. La società biancoceleste, con una lettera, ha chiesto un risarcimento danni ai tifosi che avrebbero fatto il Saluto romano in occasione della partita del 3 ottobre contro il Rennes. Saluto romano durante Lazio-Rennes, la Lazio chiede il risarcimento ai tifosi. La lettera del club biancoceleste Con una lettera datata 10 gennaio la Lazio ha chiesto un risarcimento ai tifosi ritenuti responsabili di aver fatto il Saluto romano in occasione della partita di Europa League contro il Rennes. “Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti, è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti ... newsmondo

