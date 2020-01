Roma è la seconda città al mondo per ore perse nel traffico, Milano settima: la classifica Inrix (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gli automobilisti di Roma hanno perso nel traffico 254 ore a testa: lo stabilisce il Global card scorecard di Inrix, la classifica che analizza mobilità e congestione urbana in 38 Paesi nel mondo. L’Italia può vantare (si fa per dire) ben due città nella top ten: la capitale, seconda in classifica dopo Bogotà, e Milano, in settima posizione con 226 ore. “C’è un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone oltre allo smog, sono le ore perse nel traffico da ogni cittadino e Roma e Milano sono tra le città nel mondo con il maggior numero di ore perse per ogni cittadino nel traffico”, spiega il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, commentando i dati. “La quantità di auto circolanti in Italia è tra le più alte d’Europa e questa è anche una causa dell’emergenza sanitaria rappresentata dal superamento dei limiti di legge di Pm10 e i ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo dove si perdono più ore nel traffico - MediasetTgcom24 : Ore perse nel traffico, la classifica mondiale: Roma seconda solo a Bogotà, Milano settima #Roma… -