Pietro Anastasi morto, Claudio Gentile: “Il mancato minuto di silenzio è una vergogna” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tanti compagni, vecchi amici, tifosi e gente comune ha partecipato ai funerali di Pietro Anastasi, ex calciatore della Juventus e campione d’Europa con la Nazionale nel 1968, morto venerdì di Sla dopo aver scelto la sedazione assistita. L’attaccante – che ha anche giocato nell’Inter e nell’Ascoli – aveva 71 anni ed era malato da tempo. Tra i presenti anche Lele Oriali, suo compagno in nerazzurro e in Nazionale, nonché i vertici della Juve e l’ad dell’Inter, Beppe Marotta. Per l’ultimo saluto è arrivato a Varese anche Claudio Gentile che si è detto “molto arrabbiato” per il mancato minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A. “È una cosa veramente vergognosa. Però in Italia – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport– non si rispettano anche persone che fanno cose importanti”. Il bomber catanese era ... ilfattoquotidiano

juventusfc : L'Allianz Stadium osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Anastasi. - pisto_gol : Ricordo quella 1^finale, il gol di Domenghini a pareggiare quello di Dzaijc, e il suo gol nella finale-bis, vinta 2… - juventusfc : Domani, in occasione di #JuveParma, verrà osservato un minuto di silenzio all'Allianz Stadium, e la Juventus scende… -