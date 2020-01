Pattinaggio artistico, Europei 2020: le russe imprendibili pronte a suonare l’ennesima sinfonia, Tornaghi in lizza per la top 10 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sarà una sinfonia russa la gara individuale femminile dei Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, evento di grande importanza in scena questa settimana presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria). Una sinfonia totale e innovativa, come la seconda in si minore del compositore tardo ottocentesco Aleksandr Borodin. Sì perché le tre direttrici d’orchestra Alena Kostornaia, Alexandra Trusova e Anna Shcherbakova pattineranno, di fatto, una gara a se, dandosi battaglia per conquistare il gradino più alto del podio. Le allieve di Eteri Tutberidze, tutte al debutto nella rassegna continentale ed entrate con merito e di diritto nella storia della disciplina, cercheranno di stupire ancora una volta gli appassionati di tutto il mondo infrangendo altri record. Chi vincerà il titolo? Difficilissimo rispondere. Il copione sarà quello già visto in occasione della Finale Grand Prix di ... oasport

