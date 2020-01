Monza, centro islamico degli orrori: schiaffi e minacce ai bambini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Fabio Franchini I carabinieri arrestano due senegalesi a Monza. L'accusa è di maltrattamenti su una decina di minori fra i 5 e i 10 anni minacce, schiaffi, percosse, bacchettate e umiliazioni. Due cittadini di origini senegalesi sono stati arrestati dai carabinieri di Monza con l'accusa di maltrattamenti su una decina di ragazzi minorenni che frequentavano il centro islamico "Norou Dareyni Touba". Stando a quanto appreso dall'Arma, si tratta di bambini di età compresa fra i cinque e i dieci anni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, sono state avviate a maggio dello scorso anno dai militari del Nucleo Investigativo in esecuzione di una misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale. A dare il "la" alle operazioni investigative degli uomini della Benemerita è stata una segnalazione del Servizio Tutela Minori di Sereno, in provincia di ... ilgiornale

