Meteo Alto Adige | freddo polare nella notte | -15°C a Monguelfo

Previsioni Meteo Trentino-Alto Adige : domani precipitazioni diffuse e nevicate : “Oggi, venerdì, soleggiato con nubi in graduale aumento a partire dal pomeriggio fino a coperto nella notte. A partire dalle prime ore del mattino di sabato precipitazioni diffuse, generalmente deboli e fino a moderate sui settori meridionali; nevicate generalmente oltre i 600 m ma possibili anche a quote inferiori. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in mattinata a partire da ovest, con locale föhn e schiarite al pomeriggio-sera. ...

Ribaltone Meteo - ecco la svolta fredda. E torna pure la neve : Nel week end una perturbazione romperà il dominio dell'alta pressione: temperature giù, qualche pioggia e possibili nevicate...

Verso RIBALTONE Meteo di fine gennaio - ma di GELO ancora non se ne parla : Si nutrono speranze sempre più forti sulla possibile riscossa dell'inverno entro fine gennaio, ma ancora non vi è certezza che quest'ipotesi di METEO invernale possa davvero riuscire a concretizzarsi. Di solito, una stagione nata così male e col Vortice Polare così forte a gennaio fa non poca fatica a raddrizzarsi. I tempi per un cambio di marcia repentino ci sarebbero ed i casi del passato possono essere incoraggianti, in quanto in ...

Meteo Italia sino al 23 Gennaio - c'è aria di RIBALTONE verso il FREDDO : POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 23 Gennaio Passano i giorni ma i modelli matematici di previsione, verrebbe da dire finalmente, ci mostrano un po' di movimento. Lo scenario Meteo climatico, attualmente dominato in lungo e in largo dall'Alta Pressione, potrebbe cambiare e potrebbe mutare pesantemente. Un cambiamento direzione "Inverno", a conferma di quanto scritto negli ultimi giorni. Nello specifico notiamo il probabile ...

Meteo Piemonte - permane l’anticiclone : livello di PM10 alto - tornano le nebbie : Qualche nuvola in transito domani poi due giorni di nebbie in pianure, nelle ore più fredde. L’anticiclone regna “a tempo indeterminato” in Piemonte, come indicano le previsioni elaborate da Smi (Società Meteorologica Italiana), favorendo quindi l’alta concentrazione delle ‘micropolveri’. Sembra scontato che da mercoledi’ verranno inasprite, nell’area metropolitana di Torino ma probabilmente ...

Meteo Alto Adige : il 2019 caldo e piovoso oltre la media : Secondo il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin, in Alto Adige quasi tutti i mesi del 2019 (tranne maggio) hanno fatto registrare temperature oltre la media di lungo periodo di circa 1-1,5°C. Il picco delle temperature è stato rilevat il 27 giugno a San Martino in Passiria dove la colonnina di mercurio ha toccato i 39,9°C. La giornata più fredda dell’anno è stata invece il 28 febbraio: a Monguelfo si sono registrati -23,6°C. Per ...

Meteo - il grande ribaltone di Natale : stabile e..."caldo" : Alessandro Ferro Ci aspettano alcuni giorni di bel tempo in concomitanza delle festività natalizie. Fine anno tra freddo ed alta pressione e le temperature saranno sopra la media Sereno Natale per tutti. Non è soltanto l'augurio per ognuno di noi e per le nostre famiglie, ma saranno le condizioni Meteo italiane che ci accompagneranno da oggi e per gran parte della settimana. Soprattutto nel giorno di Natale saremo in compagnia ...

Meteo Natale 2019 : arriva il ribaltone : Previsioni Meteo per la settimana di Natale 2019: ultimi aggiornamenti per la prima settimana di vacanze natalizie Dopo un weekend di intenso maltempo, la settimana di Natale inizia con un ribaltone. Chi sognava un Bianco Natale resterà deluso. Non solo Natale non sarà bianco, ovvero non ci sarà neve in città – abbondante invece sulle […] L'articolo Meteo Natale 2019: arriva il ribaltone è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Meteo - ondata di calore estrema in Australia : +50°C a Nullarbor - nuova giornata più calda di sempre e l’asfalto si scioglie [MAPPE] : Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo l’Australia in questi giorni, con valori incredibili da diverse parti dell’Australia Meridionale. Molte località sono andate oltre i +46°C, alcune oltre +48-49°C, mentre la stazione di Nullarbor ha registrato l’eccezionale valore di +50°C! Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, troverete le 20 località Australiane più calde della giornata di ieri, giovedì 19 dicembre: oltre ...

Meteo Trentino Alto Adige : atmosfera natalizia tra freddo e neve in montagna : Si respira atmosfera natalizia in Trentino Alto Adige: nella regione splende il sole, le montagne sono innevate e i Mercatini di Natale sono, come ogni anno, un’attrazione molto amata dai turisti. Questa mattina nei due capoluoghi di provincia, Trento e Bolzano, sono stati registrati -3°C mentre il dato più basso, -14°C, è stato rilevato ai 1440 metri di San Giacomo in Val di Vizze in Alta Val d’Isarco. In Trentino la ...

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Allerta Meteo - violenta TEMPESTA MEDITERRANEA nel weekend : alto rischio ALLUVIONI e TORNADO - è allarme. Tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – La TEMPESTA del weekend inizia a colpire il Nord/Ovest in modo particolarmente intenso in queste ore: piove sempre più forte a Genova, dove alcune aree della città (e, nello specifico, Oregina, Castelletto e Multedo) hanno appena superato i 70mm di pioggia giornalieri e soprattutto nel settore centro/orientale di Genova abbiamo 99mm a Sportiva Sturla e 76mm all’Ospedale San Martino. Prime forti piogge anche ...

Allerta Meteo - FOCUS sulla TEMPESTA Mediterranea che attraverserà l’Italia nel weekend : alto rischio alluvioni : Allerta Meteo – Dopo i fenomeni estremi delle ultime settimane, l’Italia ancora ferita dal maltempo si appresta ad essere attraversata da un altro violento ciclone Mediterraneo che nascerà proprio nel mar Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, nella giornata di Domenica 24 Novembre dopo l’affondo di una perturbazione nord Atlantica che dalla Groenlandia sprofonderà dal Mediterraneo, raggiungendo le isole Baleari nella giornata di ...

Previsioni Meteo - pazzesco ribaltone stagionale dopo la Tempesta del Weekend : grande anomalia a fine Novembre : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente estreme per l’Italia, che nel Weekend sarà attraversata da un altro violento ciclone foriero di forte maltempo dapprima al Nord/Ovest, nella giornata di Sabato 23 Novembre con piogge torrenziali su Piemonte e Liguria e successivamente al Sud, nella giornata di Domenica 24, con violenti temporali in Calabria e nel Golfo di Taranto (fenomeni estremi colpiranno anche la Sicilia ...