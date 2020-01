LIVE Sinner-Purcell 7-6, 6-2, 4-4, Australian Open 2020 in DIRETTA; match rinviato a domani per la pioggia! (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA FABIO FOGNINI SPACCA LA PROPRIA RACCHETTA NEL CORSO DEL match – IL VIDEO FABIO FOGNINI VUOLE TORNARE A CASA: “QUANDO IL PRIMO BIGLIETTO DELLA EMIRATES?” L’ANDAMENTO DI Sinner-Purcell FINO ALLA SOSPENSIONE 9.23: Tutti i match sui campi non coperti da tetto (quindi che non si chiamino Rod Laver Arena, Margaret Court Arena o Melbourne Arena) sono stati cancellati per la giornata di oggi. Sinner-Purcell, dunque, non terminerà in questa giornata e verrà riprogrammato questa notte per la sua conclusione. Non ci rimane, dunque, che salutare tutti i lettori di OA Sport e augurare un buon proseguimento di giornata. 8.00: Gli organizzatori degli Australian Open continuano a prendere tempo nella speranza che il tempo migliori e si possa tornare a giocare. Ora è il rinvio è ... oasport

