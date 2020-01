LIVE Fognini-Opelka, Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-6, azzurro indietro di un set (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Ottimo dritto di controbalzo di Fognini che sceglie bene la traiettoria lungolinea. 15-40 Affossa il dritto Opelka in risposta. 0-40 Ancora troppo morbido Fognini da fondo e Opelka ne approfitta e tre palle break per lui. 0-30 Troppo lento in uscita dal servizio Fognini e altro errore. 0-15 Sbaglia ancora Fognini, che non controlla il dritto di Opelka. Si riprende con Fognini al servizio. 6-3 per Opelka in questo primo set. Fognini paga a carissimo prezzo il servizio perso nell’ottavo game ed è sotto nello score. 40-0 Ace esterno di Opelka e tre set-point. 30-0 Grande giocata a rete di Opelka sul passante di rovescio stretto di Fognini. 15-0 Ace centrale di Opelka. Game orribile di Fognini che perde il servizio e ora Opelka, avanti 5-3, andrà a servire per il primo set. 0-40 Attenzione! Tre palle break per Opelka su una ... oasport

zazoomnews : LIVE Fognini-Opelka Australian Open 2020 in DIRETTA: 2-2 nel primo set - #Fognini-Opelka #Australian #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 20 gennaio in DIRETTA: subito in campo Sinner Berrettini Fognini. Giustino luck… - zazoomblog : LIVE Fognini-Opelka Australian Open 2020 in DIRETTA: 2-2 nel primo set - #Fognini-Opelka #Australian #DIRETTA: -