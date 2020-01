LIVE Caruso-Tsitsipas, Australian Open 2020 in DIRETTA: siciliano senza nulla da perdere contro il fenomeno greco (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Salvatore Caruso e Stefanos Tsitsipas, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis. La sfida avrà luogo nella Margaret Court Arena, uno dei tre campi principali di Melbourne: i favori del pronostico sono chiaramente dalla parte del fenomeno greco, che ha chiuso il 2019 con il trionfo nelle Finals londinesi, ma il siciliano potrà scendere in campo con leggerezza, consapevole di non aver assolutamente nulla da perdere. Caruso comincia quest’avventura Australiana da numero 94 del ranking ATP, suo miglior piazzamento in carriera: è difatti la prima volta che il tennista di Avola ha la possibilità di entrare agli Australian Open dalla porta principale, senza ... oasport

trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - Notiziedi_it : Paola Caruso a Domenica Live: durissimo scontro con Moreno Merlo | Video Mediaset - infoitcultura : Paola Caruso contro Moreno Merlo a Domenica Live -