LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: il siciliano prova a giocarsela nel terzo set (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Tocco di estrema sensibilità di Tsitsipas. GAME Tsitsipas (0-6 2-6 1-2) – Nettamente out la risposta di Caruso. 40-0 Prima al centro e schiaffo al volo di Tsitsipas. 30-0 Fuori misura il dritto di Caruso. 15-0 Attacco vincente di Tsitsipas. GAME Caruso (0-6 2-6 1-1) – Out Tsitsipas con il dritto d’attacco. Buon avvio di terzo set per Caruso, che ora sui turni di battuta è più efficiente. 40-0 Risposta lunga di Tsitsipas. 30-0 Prima vincente di Caruso. 15-0 Il colpo di Tsitsipas non supera la rete. GAME Tsitsipas (0-6 2-6 0-1) – Tutto troppo facile per il greco, che piazza il dritto vincente in campo aperto. 40-15 Ancora a segno il greco. 30-15 Tsitsipas chiude il punto con la volée. 15-15 Caruso riesce a strappare il primo punto sulla prima di servizio di Tsitsipas. 15-0 Comincia bene il set Tsitsipas. INIZIO ... oasport

