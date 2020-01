LIVE Berrettini-Harris 6-3, 6-1, 2-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: Berrettini si affida al servizio per stare davanti in questo terzo set (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Altro giro, altro ace, altro game per il tennista tricolore. 40-30 Ace di Berrettini. 30-30 Gran prima per rimettersi in carreggiata. 30-15 Errore inusuale, col dritto, dell’azzurro che ora deve recuperare. 15-15 Il nastro beffa Berrettini che vede la sua pallina spegnersi a fondo campo in “out”. 15-0 Seconda lavorata e vincente di Berrettini. 1-1 Tiene il servizio Harris. 40-30 Ace, convalidato dal “Challenge”, di Harris. 30-30 Risposta eccessiva di Berrettini, in questo caso, sulla seconda del rivale. 15-30 Si ferma in rete il back d’approccio dell’Australiano. 15-15 Un quindici a testa in apertura di questo game, dove a servire è Harris. 1-0 Il primo game del terzo set, sul proprio servizio, Berrettini lo vince mostrando grande lucidità nel momento più difficile. A-40 Servizio e dritto per il ... oasport

