Il principe Harry rompe il silenzio: «Il Regno Unito resta la mia casa, ma io e Meghan non avevamo scelta» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry ha parlato per la prima volta sulla Megxit. Il 35enne, visibilmente emozionato, l’ha fatto dal palco di una cena privata, organizzata a Chelsea, per la sua Sentebale, l’ente benefico fondato nel 2006 insieme al principe Seeiso del Lesoto. Harry ha parlato della sua «grande tristezza» nel lasciare la famiglia reale e ha detto che lui e Meghan Markle non avevano «altra scelta» se non quella di abbandonare i loro ruoli da membri senior. «Prima ... vanityfair

Affaritaliani : Harry e Meghan, parla il principe 'La nostra una scelta obbligata' - VanityFairIt : Harry rompe il silenzio: «Provo grande tristezza per essere arrivati a questo punto ma non avevamo altra scelta» - luciapulichino : Harry se ne pentirà: lui è nato principe, abituato ad avere obblighi, è solo lei che vuole la libertà perchè è nata… -