Il cast di Grey's Anatomy commenta l'addio di Justin Chambers: "Non è il primo né l'ultimo" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cominciano ad arrivare i primi commenti del cast di Grey's Anatomy all'addio di Justin Chambers: dieci giorni fa l'attore ha annunciato che avrebbe lasciato la serie a metà stagione, in questa sedicesima edizione del medical drama, dopo averne fatto parte sin dall'inizio. Ufficialmente, lascia per dedicarsi ad altri progetti, ma lo stesso Chambers non ha negato i rumors che lo volevano in cura presso un centro per la salute psichica nelle ultime settimane. Qualche che sia la motivazione alla base della sua decisione improvvisa e arrivata a stagione in corso, l'ennesima uscita di scena di un personaggio chiave della serie sarà un duro colpo per il pubblico storico di Grey's Anatomy, come aveva già commentato a caldo in un tweet la protagonista Ellen Pompeo. Ora arrivano anche le prime dichiarazioni di altri volti dello show, che non hanno potuto esimersi dal rispondere alle ...

