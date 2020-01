Giulio Raselli sceglie Giulia a Uomini e Donne. E’ caos con Giovanna Abate (Di lunedì 20 gennaio 2020) Uomini e Donne: Giulio Raselli sceglie Giulia D’Urso, che risponde sì E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E oggi c’è stata finalmente la tanto attesa scelta di Giulio Raselli. Scelta ricaduta sulla corteggiatrice Giulia D’Urso. In questa occasione il ragazzo ha mostrato tutta la sua agitazione, tanto che anche Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per aiutarlo ad esprimere i suoi sentimenti nei confronti della ragazza. E quest’ultima, appena ha capito di essere stata la scelta del tronista di Uomini e Donne, l’ha abbracciato, baciandolo appassionatamente. Un momento che ha commosso tutti i numerosi spettatori a casa, i quali si sono immediatamente riversati sui social per fare loro i più sinceri complimenti. Sarà vero amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso? Giulio Raselli di Uomini e Donne ... lanostratv

hellodetective_ : RT @eliscrivecose: Oltremodo innervosita da Giulio Raselli vi giuro inviperita potrebbe passarmi solo schiaffeggiandolo - silentloudly : RT @eliscrivecose: Oltremodo innervosita da Giulio Raselli vi giuro inviperita potrebbe passarmi solo schiaffeggiandolo - holdmetighthazz : RT @alexa_bigeyes: In a world full of Giulio Raselli be Andrea Cerioli #uominiedonne -