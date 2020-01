Fisco presenta conto a testimone di giustizia: “Mi do fuoco” (Di lunedì 20 gennaio 2020) "La invitiamo a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine, procederemo, come previsto dalla Legge, a esecuzione forzata". Cosi' scrive Riscossione Sicilia, societa' che gestisce la riscossione dei tributi e di cui e' socio di maggioranza la Regione Sicilia, nell'avviso di pagamento di cinque cartelle esattoriali, per un importo complessivo di 11.652,20 euro, notificata in mattinata all'ex testimone di giustizia Ignazio Cutro', che esaperato replica: "Rinuncio alla cittadinanza italiana e mi do fuoco".Non e' la prima volta che lo Stato presenta il conto per i debiti accumulati dall'impresa Cutro' che, per le difficolta' economiche sorte in seguito alle denunce contro i suoi estorsori, dovette chiudere i battenti nel 2004. Nel marzo scorso, un'altra cartella esattoriale da 39 mila euro era stata recapitata, ma venne ... ilfogliettone

