CorSport: confronto di 90 minuti tra Gattuso e il Napoli. Il tecnico: “Non voglio dimettermi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport racconta che Gattuso ha riunito i calciatori del Napoli e si è confrontato con loro per 90 minuti. L’allenatore ha chiarito che non si dimetterà. “Mi dicono che stia circolando la voce che io possa dimettermi. È un pensiero che non mi sfiora”. Il confronto con la squadra ha provato a cercare le cause del malessere i cui effetti si vedono in campo e in classifica. “Per novanta minuti, nel chiuso dello spogliatoio, Gattuso ha provato a fungere da psicologo, per arrivare alla natura stessa e dunque alla diagnosi sullo stato di incoscienza d’una squadra che non l’ha seguito, della quale ha smarrito le coordinate, con la quale – tatticamente – anche lui s’è lasciato andare, osando quando invece sarebbe stato logico e sufficiente la razionalità”. La sconfitta contro la Fiorentina, scrive il quotidiano sportivo, non dipende dalla difesa a 3. “Al Napoli Gattuso ha ... ilnapolista

