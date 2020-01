Caterina Balivo e Kiko Nalli, è pace tra i due: lei lo invita a Vieni da Me (Di lunedì 20 gennaio 2020) pace fatta tra Caterina Balivo e Kiko Nalli. Dopo una serie di contrasti, i due hanno seppellito l’ascia di guerra e lo stesso Kiko ha annunciato, tramite social, che sarà ospite a Vieni da me. Caterina Balivo e Kiko Nalli, è pace tra i due: lei lo invita a Vieni da Me Dopo un periodo di contrasti, è di nuovo pace tra Kiko Nalli e Caterina Balivo. L’ex marito di Tina Cipollari aveva lavorato come hair stylist per la conduttrice, ma dopo tanti anni di collaborazione, nel 2017 un litigio ha causato il suo allontanamento dalla trasmissione “Detto Fatto”. A rivelarlo era stato Kiko, che in un’intervista aveva dichiarato: “Ho avuto un battibecco con Caterina perché io avevo delle idee per un taglio e lei ne aveva delle altre“, riferendosi al periodo in cui lavorava a Detto Fatto, programma attualmente condotto da Bianca Guaccero. “Io non metto becco ... velvetgossip

