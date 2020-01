Capotreno aggredita con calci e pugni a Seregno: individuato e denunciato il responsabile (Di lunedì 20 gennaio 2020) È stato individuato e denunciato dalla Polfer l'uomo che, venerdì mattina, ha aggredito violentemente una giovane Capotreno di Trenord, colpendola con calci e pugni poco prima di scendere alla stazione di Seregno. Si tratta di un italiano di mezza età, già noto per altri episodi violenti di cui si è reso responsabile in passato. fanpage

