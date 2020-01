Blue Monday: data giorno più triste dell’anno e perché è una bufala (Di lunedì 20 gennaio 2020) Blue Monday: data giorno più triste dell’anno e perché è una bufala Oggi lunedì 20 gennaio è il giorno più triste dell’anno, tristemente soprannominato “Blue Monday”. Ci sono prove scientifiche alla base di questo postulato? Ci sono addirittura formule matematiche. Peccato però che sia tutta una trovata pubblicitaria nata diversi anni fa, ma che i brand hanno continuato a coltivare nel tempo per spingere le vendite in questo periodo post-natalizio in cui le persone tendono maggiormente a risparmiare più che a spendere. Blue Monday è una bufala: ecco da dove nasce il giorno più triste dell’anno Innanzitutto è un lunedì, e più precisamente un lunedì di gennaio. Le feste di Natale si allontanano sempre di più e le prossime vacanze saranno quelle primaverili, a Pasqua, ancora distanti. C’è anche da dire che l’atmosfera festosa natalizia non ha eguali e a oggi mancano ben ... termometropolitico

