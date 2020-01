Australian Open 2020, tutti i risultati di martedì 21 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati (Di martedì 21 gennaio 2020) Australian Open 2020, tutti i risultati del 21 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati Rod Laver Arena K. Mladenovic vs 2 Ka. Pliskova 19 D. Vekic vs WC M. Sharapova 1 R. Nadal vs H. Dellien 4 D. Medvedev vs F. Tiafoe Q E. Cocciaretto vs 17 A. Kerber Margaret Court Arena 6 B. Bencic vs A-K. Schmiedlova A. Mannarino vs 5 D. Thiem A. Tomljanovic vs 31 A. Sevastova J. Brady vs 4 S. Halep M. Cecchinato vs 7 A. Zverev Melbourne Arena P. Hercog vs R. Peterson 10 M. Keys vs D. Kasatkina D. Dzumhur vs 15 S. Wawrinka A. Popyrin vs 28 J-W. Tsonga 23 N. Kyrgios vs L. Sonego 1573 Arena 12 K. Konta vs O. Jabeur R. Opelka vs 12 F. Fognini 6-3 7-6(3) 1-0 Q E. Gulbis vs 20 F. Auger-Aliassime 5 E. Svitolina vs K. Boulter 10 G. Monfils vs Y-H. Lu C. Suarez Navarro vs 12 A. Sabalenka Court 3 J. Millman vs U. Humbert J. Thompson vs A. Bublik G. Muguruza vs ... oasport

