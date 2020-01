Assessorato: su Oepa avanti tavolo permanente con sindacati (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – Va avanti il tavolo permanente tra l’amministrazione capitolina e i sindacati maggiormente rappresentativi del settore in merito al personale Oepa, Operatori educativi per l’autonomia. Il tavolo si e’ riunito oggi a viale Manzoni. Hanno preso parte ai lavori l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale, Veronica Mammi’, personale del dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale e rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. A darne notizia un comunicato del Campidoglio. L’amministrazione ha aggiornato i presenti sui procedimenti relativi alle misure contenute nell’accordo sottoscritto il 20 settembre, a partire da questioni gestionali e organizzative della giornata lavorativa. Gia’ nel tavolo convocato a dicembre era stato confermato che, come stabilito nell’accordo, nelle more dell’iter di ... romadailynews

