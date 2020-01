Antonella Mosetti è stata derubata: lo sfogo contro i ladri (Di lunedì 20 gennaio 2020) Antonella Mosetti si è sfogata via social denunciando il furto subito da parte di uno sconosciuto. Poco dopo aver pubblicato il suo sfogo la showgirl ha ringraziato le forze dell’ordine, che fortunatamente avrebbero ritrovato la sua borsa. Antonella Mosetti: lo sfogo Via social Antonella Mosetti si è rivolta direttamente al ladro che avrebbe compiuto il furto della sua borsetta: “se ti beccano io vado in galera, perché ti meno proprio pesante!”, ha scritto la showgirl, che subito ha denunciato subito il fatto alla polizia. Poco dopo è stata la stessa Antonella Mosetti a ringraziare attraverso i social le forze dell’ordine, rivelando che la polizia sarebbe riuscita a ritrovare la sua borsa con al suo interno anche il portafoglio. Una disavventura a lieto fine dunque per la showgirl, che sui social non manca mai di aggiornare i propri fan. E proprio sui social ... notizie

