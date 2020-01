70enne ricoverata a Caltanissetta per meningite batterica (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sicilia, una donna di 70 anni di Gela è stata ricoverata presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta perché è stata colpita da meningite batterica. La 70enne inizialmente era stata ricoverata al Vittorio Emanuele di Gela ma ora si trova nel reparto Malattie Infettive ed è in prognosi riservata. Ritorna l’incubo meningite in Sicilia, la donna è stata colpita da meningite batterica, inizialmente si trovava ricoverata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela ma le sue condizioni di salute si sono aggravate, per questo motivo è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Caltanissetta. La paziente 70enne ora si trova in prognosi riservata nel Reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia guidato dal primario Alfonso Averna. La donna assume farmaci ... bigodino

