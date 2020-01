VIDEO Martin Fourcade vince ancora e fa doppietta a Ruhpolding: il francese domina l’inseguimento (Di domenica 19 gennaio 2020) Il francese Martin Fourcade continua la sua cavalcata trionfale in questo mese di gennaio e vince anche l’inseguimento di Ruhpolding, sede della quinta tappa della Coppa del mondo di biathlon 2019/2020. Al termine di uno spettacolare testa a testa con il connazionale Quentin Fillon Maillet il vincitore di sette sfere di cristallo ha prevalso grazie ad un unico bersaglio mancato dal rivale in occasione dell’ultimo della terza serie. Si tratta della dodicesima doppietta sprint – inseguimento per il fuoriclasse transalpino, salito a quota 81 vittorie in carriera e ritornato prepotentemente ai vertici in contumacia del norvegese Johannes Bø. Di seguito il VIDEO: VIDEO Martin Fourcade vince ancora e fa doppietta a Ruhpolding CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su ... Leggi la notizia su oasport

