Uomini e Donne gossip, Veronica Ursida: “Con Armando Incarnato ho chiuso!” (Di domenica 19 gennaio 2020) Veronica Ursida chiude con Armando Incarnato: “Usa parole dure che feriscono” Non sempre le frequentazioni finiscono per regalare emozioni durature; spesso e volentieri, anzi, si finisce ad avere il proverbiale pugno di mosche dopo mesi e mesi di conoscenza. Un po’ come è successo a Veronica Ursida che, dopo tre mesi di conoscenza con Armando Incarnato, si è vista abbandonata, costretta a ricominciare da capo con un altro cavaliere che si spera possa farla tornare a credere nell’amore. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine Veronica ha così dichiarato: “Con Armando ho chiuso! Sa essere dolce e simpatico quando vuole, però è anche arrogante e quando discute ha un atteggiamento che non mi piace. Le sue parole dure feriscono le persone”. Veronica di Uomini e Donne ha inoltre ammesso che uno dei ricordi più belli è proprio la prima uscita ... Leggi la notizia su lanostratv

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - nzingaretti : Parità di salario tra donne e uomini. Per noi è un obiettivo concreto per rendere il nostro Paese più giusto. - matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… -