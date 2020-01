Uncharted 4: le abilità parkour di Nathan Drake analizzate da due scalatori esperti (Di domenica 19 gennaio 2020) Uncharted 4, esattamente come molti altri videogiochi dove le acrobazie e le scalate in stile parkour sono all'ordine del giorno, spesso ci porta a chiederci quanto ci sia di accurato nella rappresentazione di queste abilità. Certo, gli scalatori esistono, ma quello che Nathan Drake riesce a fare in un videogioco è riproducibile nella realtà? Sicuramente no, ma il canale YouTube Gamology ha provato a chiederlo ugualmente a due esperti del settore.John Long e Ninja Natalie sono due esperti scalatori di roccia (o rocciatori), specializzati nelle arrampicate sui muri impervi delle montagne. Essi hanno dato un'occhiata ad alcune delle acrobazie più folli di Nathan Drake in Uncharted 4, commentandole in diretta ed esprimendo la propria opinione sull'attendibilità delle sue movenze.Il verdetto? Potete ammirarlo voi stessi nel video riportato in fondo alla notizia. Possiamo comunque ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #Uncharted4: quanto c'è di reale nelle abilità parkour di Nathan Drake? La risposta di due scalatori esperti. -