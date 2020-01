Tennis, Roger Federer: “Mi sembra ovvio che Nadal e Djokovic vinceranno più Slam di me” (Di domenica 19 gennaio 2020) È giunto il momento del primo Slam della nuova stagione che, come da tradizione, verrà inaugurata dagli Australian Open. Tempo di nuove sfide, dunque, per Roger Federer: il trentottenne svizzero ha ancora l’entusiasmo di un bambino e non vuole certo accontentarsi dei 103 titoli conquistati finora. In proiezione, però, il Re sa che gli altri due mostri sacri del circuito, Rafael Nadal e Novak Djokovic, hanno tutte le carte in regole per superarlo in quanto a Slam vinti. “Per me è stato bello superare i 14 titoli di Pete Sampras, anche se battere quel record mi ha fatto sentire un po’ a disagio. Mi sembra ovvio che Rafa e Novak vinceranno più titoli dello Slam di me: sono incredibilmente forti e hanno più anni di carriera davanti rispetto a me. Il livello che hanno esibito nel 2019 dimostra che continueranno a vincere”. In ogni caso, Federer sa che può ancora dare ... Leggi la notizia su oasport

youarestillyou : Tu questo lavoro non lo puoi fare. Sei buona, sensibile. Tu non sei uno squalo, sei un pesce rosso. Anche io amo i… - OA_Sport : Tennis, Roger Federer sulla qualità dell’aria a Melbourne: “Non sono preoccupato, sono le persone che vivono in Aus… -