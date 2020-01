Sanremo 2020, Littizzetto ad Amadeus: "Attento a pestare merd*ni e non ti fidare di nessuno..." (Di lunedì 20 gennaio 2020) Con due Sanremo da co-conduttrice alle spalle, Luciana Littizzetto regala ad Amadeus qualche consiglio per portare a termine il suo primo Festival da conduttore e direttore artistico. La presentazione di Francesca Sofia Novello come donna "bellissima e capace di stare accanto a un grande uomo stando sempre un passo indietro" è ormai uno dei tormentoni del 70° Festival a un paio di settimane dal suo inizio e la Littizzetto non soprassiede.Sanremo 2020, Littizzetto ad Amadeus: "Attento a pestare merd*ni e non ti fidare di nessuno..." pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2020 23:41. blogo

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -