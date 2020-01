Potenza, scontro tra ultrà rivali: investite 4 persone, un morto (Di domenica 19 gennaio 2020) Le dinamiche di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Vaglio di Basilicata, provincia di Potenza, sono ancora al setaccio della Polizia. Secondo le ricostruzioni fatte finora, un’auto con a bordo dei tifosi del Melfi, squadra di Eccellenza, avrebbe investito alcuni tifosi della Vultur Rionero, rivale calcistica. Un uomo di 33 anni ha perso la vita, mentre altre 3 persone sono state ferite e portate in ospedale. Investono 4 persone della tifoseria avversaria: un morto Non è chiaro se il gesto sia stato volontario, addirittura premeditato, come stanno ipotizzando gli investigatori. Quanto emerge dalla fonti stampa, per il momento, è che nei pressi della stazione ferroviaria del comune lucano, un’auto si sarebbe lanciata contro alcuni tifosi del Vultur Rionero. Un uomo è morto, mentre altre 3 persone sono state portate all’ospedale San Carlo di Potenza, come riporta Il ... Leggi la notizia su thesocialpost

