Mistero per ritrovamento di cadavere di un uomo carbonizzato in auto in provincia di Foggia (Di domenica 19 gennaio 2020) Nella mattinata di oggi nelle campagne del foggiano nelle vicinanze di Torremaggiore è stato ritrovato il cadavere di un uomo in un’auto carbonizzato. L’auto è stata distrutta dalle fiamme. Secondo le prime informazioni il corpo dell’uomo ritrovato potrebbe appartenere a una persona scomparsa il 17 gennaio scorso del quale non si avevano più notizie da due giorni. L’uomo aveva piccoli precedenti penali. A denunciare la sua scomparsa era stata la moglie. I carabinieri stanno indagando sul caso. Non si sa se l’uomo si è suicidato o è stato ucciso. Leggi la notizia su baritalianews

