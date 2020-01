Licia Nunez Grande Fratello Vip contro Eva Grimaldi: “Cos’ha più di me?” (Di domenica 19 gennaio 2020) Licia Nunez sotto i riflettori tra Imma Battaglia, Antonella Elia e Fernanda Lessa: un trio pieno di sorprese e polemiche Licia Nunez torna a far parlare di sé nel chiuso del Grande Fratello vip. Dopo le nomination che aveva fatto, si chiarisce con Fernanda Lessa e succede però anche qualcosa con Antonella Elia. In pratica, la ragazza non ha avuto vita facile finora nel corso della casa, dove è tornata a parlare di Imma Battaglia. Imma è la sua ex compagna, con cui aveva avuto anche un confronto all’interno della casa più spiata d’Italia: la donna è sempre per lei motivo di Grande preoccupazione. Quando aveva raccontato dei particolari della loro storia di fatto, era subito nato qualche problema con l’ex attivista politica. Adesso dopo anni in cui le due hanno vissuto una storia molto importante, racconta ancora con un po’ di dolore quelli che sono i rapporti ... Leggi la notizia su kontrokultura

Fernanda Lessa si pente - ma Licia Nunez non molla : “Orgogliosa di essere lesbica” : Licia Nunez è sempre più protagonista di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip e dopo aver avuto un duro scontro con Imma Battaglia, qualche giorno fa si è presa anche con Fernanda Lessa colpevole di aver usato il termine “lesbica” in modo dispregiativo per etichettarla. “Odio le etichette ed odio etichettarmi, ma sono orgogliosa di essere lesbica”, aveva detto durante la diretta. Il giorno dopo Fernanda Lessa ha ...

Grande Fratello Vip 2020 - Licia Nunez a Fernanda Lessa : “Amati di più” : Fernanda Lessa chiede scusa a Licia Nunez al GF Vip: “Non sono riuscita a chiudere occhio” Licia Nunez e Fernanda Lessa , in questi primi giorni passati nella casa del Grande Fratello Vip, non hanno mai fatto mistero di non nutrire una Grande simpatia l’una per l’altra. L’ex modella brasiliana ha anche fatto molto parlare per via di alcune esternazioni fatte sull’ex fidanzata di Imma Battaglia. Ma oggi ecco ...

Grande Fratello VIP 2020 - Licia Nunez ancora contro Imma Battaglia dopo le accuse a Domenica Live (VIDEO) : ?Nel quarto appuntamento con il Grande Fratello VIP, Licia Nunez ha dovuto fronteggiare nuovamente una situazione spiacevole, vicina a quella che una settimana fa l'aveva portata ad un confronto diretto con la sua ex fidanzata Imma Battaglia ora attuale moglie di Eva Grimaldi. Per l'attrice non sono state spese belle parole da parte della donna che, ospite di Domenica Live , non ha preso mezze misure nel dire che lei si sta facendo pubblicità ...

GF Vip - Licia Nunez su Eva Grimaldi : «Più di me ha solo gli anni» [VIDEO] : La quarta puntata del ‘Grande Fratello Vip’ ha travolto gli inquilini della Casa in turbinio di emozioni. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha toccato diversi argomenti soffermandosi soprattutto sui primi scontri della Casa. L’armonia che si percepiva all’inizio del reality comincia oggi, ad esser disturbata dai primi scontri fra alcuni dei concorrenti; ma non solo ! Ad accendere gli animi sono anche le dichiarazioni ...

Lettera d’amore per Licia Nunez al Grande Fratello Vip | Il sostegno di Barbara : Continua la ‘battaglia’ di nome e di fatto tra Licia Nunez e la sua ex compagna Imma, oggi attuale sposa di Eva Grimaldi. Mentre l’attivista è andata da Barbara D’Urso ad attaccare Licia Nunez , definendola “una bugiarda”, nella casa arriva una dolce sorpresa per la gieffina. Imma Battaglia continua l’attacco contro Licia Nunez definendola “bugiarda” […] L'articolo Lettera d’amore per Licia Nunez al Grande Fratello Vip | Il sostegno di ...

Licia Nunez replica alle accuse di Imma Battaglia : “Non mi va di passare per bugiarda” : Licia Nunez risponde alle dichiarazioni di Imma Battaglia al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto È andata in onda ieri 17 gennaio la quarta puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Licia Nunez ha replica to all’ex fidanzata Imma Battaglia . Il conduttore ha mostrato alla gieffina ciò che la Battaglia ha detto a Domenica Live. Tra le tante cose l’attivista ha negato di aver invitato Licia ...

Lite Licia Nunez Imma Battaglia - Gf Vip : la polemica continua : Questo articolo Lite Licia Nunez Imma Battaglia , Gf Vip: la polemica continua è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lite Licia Nunez Imma Battaglia , scontro a distanza nella quarta puntata del Gf Vip 2020: l’attrice risponde alle accuse fatte a Pomeriggio Cinque. Non si placa lo scontro tra Licia Nunez , concorrente del Grande Fratello Vip 2020, ed Imma Battaglia , la sua ex fidanzata: la Lite si accende ...

Licia Nunez : “Eva Grimaldi mentre stava con Imma Battaglia è venuta a casa mia alle 3 di notte” : Al Grande Fratello Vip continua il lesbo dramma fra Licia Nunez , Imma Battaglia ed Eva Grimaldi . Anche durante la quarta puntata andata in onda ieri sera, infatti, la Nunez è stata messa davanti alle dure parole che la Battaglia ha pronunciato su lei a Domenica Live. Ospite da Barbara d’Urso la scorsa settimana, Imma ha infatti etichettato Licia come una ‘bugiarda’ che sfrutta lei e la Grimaldi per visibilità. A #domenicalive, ...

Gf Vip - Licia Nunez al veleno su Eva Grimaldi : "Cos'ha più di me? Solo gli anni" - : Francesca Galici Licia Nunez torna sullo scontro con Imma Battaglia nella Casa e riceve una lettera d'amore da parte della sua attuale compagna C'è spazio anche per il racconto dell'amore di Licia Nunez durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4. L'occasione è stata l'intervento di Imma Battaglia da Barbara d'Urso a Domenica Live, dove la donna è tornata sulla storia con l'attrice dopo lo scontro avvenuto all'interno della ...

Licia Nunez replica a Imma e lancia frecciatina a Eva - poi la fidanzata : l’avvertimento : Grande Fratello Vip, Licia Nunez scopre le accuse della ex Imma Battaglia durante la quarta puntata Licia Nunez non ci sta e ha replica to alle accuse di Imma Battaglia, arrivate dai salotti di Barbara d’Urso. Nella quarta puntata del Gf Vip 4, in onda venerdì 17 gennaio, Licia ha potuto vedere e ascoltare le dichiarazioni […] L'articolo Licia Nunez replica a Imma e lancia frecciatina a Eva, poi la fidanzata : l’avvertimento ...

Fernanda e Licia - il confronto : risposta secca della Nunez - l’ira della Elia : Fernanda Lessa e Licia Nunez , arriva il confronto al GF Vip dopo il caos Arriva il confronto tra Fernanda Lessa e Licia Nunez al Grande Fratello Vip. Proprio in questi giorni è scoppiato un vero e proprio caos sui giornali e sui social che riguarda entrambe. Scendendo nel dettaglio, non ricordando il nome dell’attrice, la […] L'articolo Fernanda e Licia , il confronto : risposta secca della Nunez , l’ira della Elia proviene da ...

Licia Nunez blocca Signorini al GF Vip : la stoccata ad Eva Grimaldi : Licia Nunez ha fatto una battuta su Eva Grimaldi , moglie della sua ex Imma Battaglia, battuta che ha gelato Alfonso Signorini durante la diretta al GF Vip Alfonso Signorini , prima di fare una sorpresa a Licia Nunez al GF Vip, ha mostrato alla sua concorrente ciò che Imma Battaglia a Domenica Live ha detto sul […] L'articolo Licia Nunez blocca Signorini al GF Vip: la stoccata ad Eva Grimaldi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Grande Fratello Vip 2020 - Licia Nunez : "Cos'ha Eva Grimaldi più di me? Gli anni - è coetanea di Imma" : Dopo l'incontro con la ex, Imma Battaglia, Licia Nunez è stata interpellata, in questa puntata, da Alfonso Signorini. Il conduttore le ha fatto vedere l'intervento della Battaglia ospite a Domenica Live. "Sta sfruttando me ed Eva per la sua popolarità. Ai tempi mi aveva vietato di parlare di noi, è una bugiarda!".Lei ha così replicato:prosegui la lettura Grande Fratello Vip 2020 , Licia Nunez : "Cos'ha Eva Grimaldi più di me? Gli anni , è ...

Il dolore di Licia Nunez : “Ho perso un bambino e ho iniziato a bere” : Questo articolo Il dolore di Licia Nunez : “Ho perso un bambino e ho iniziato a bere” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I concorrenti del GFVip 4 cominciano a farsi conoscere, Licia Nunez ha rivelato il suo dolore : “Ho perso un bambino a 24 anni” ha rivelato. La quarta edizione del GFVIP 4 non è iniziato nei migliori dei modi: dopo la squalifica di Salvo Veneziano, altri e due concorrenti ...

Fernanda Lessa frase omofoba contro Licia Nunez? Intervengono i legali : Questo articolo Fernanda Lessa frase omofoba contro Licia Nunez? Intervengono i legali è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fernanda Lessa si è resa protagonista di una frase a detta del web omofoba ai danni di Licia Nunez immediato l’intervento dei legali. Non c’è pace in questa edizione del Grande Fratello Vip 4, dopo l’espulsione di Salvo Venziano lo scorso venerdì questa sera altre e due ...

KontroKulturaa : Licia Nunez Grande Fratello Vip contro Eva Grimaldi: “Cos’ha più di me?” - - _brainonfire : Tweet muto per rispetto alla bellezza di Licia Nunez #GFVIP - federicacsl : Licia Nunez che racconta del modo in cui la compagna l'ha contattata Barbara non molla raga ???? #GFVIP -