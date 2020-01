Il Divin Codino, CR7 volte di fila in gol con la Juventus: Cristiano Ronaldo super e Parma ko, le pagelle (Di domenica 19 gennaio 2020) Juventus-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa un’altra partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale sono scese in campo Juventus e Parma, continua l’importante marcia scudetto della squadra di Maurizio Sarri, i bianconeri allungano in classifica grazie al passo falso nel pomeriggio dell’Inter con la squadra di Conte che non è andata oltre il pareggio contro il Lecce. Nonostante la sconfitta ottima la prestazione per gli uomini di D’Aversa che hanno giocato con grande coraggio e con buona qualità. Il solito trascinatore è stato Cristiano Ronaldo, il portoghese autore di una splendida doppietta, Cr7 in gol da 7 partite consecutive, sul secondo gol ottimo assist di Dybala, la Joya convince partita dopo partita ed è sempre uno dei migliori. Per il Parma il gol della bandiera è stato siglato da ... calcioweb.eu

B_S_A_ALABDALI : RT @RmzoCalcistico: “Il Divin Codino non è il migliore sponsor dello stile italiano” commenta “Sports&Style” de L’Équipe, alludendo al suo… - croci_monica : ma se si guadagna cosi tanto con li criptovalute chi lavora è un coglione? Io non ci credo, nemmeno se lo ha detto… - ZeVictorFranck : @AfterRMC Il divin codino -