Genoa-Roma 1-3: Highlights, Voti, Tabellino e Pagelle (Di domenica 19 gennaio 2020) Genoa-Roma, tutto sul match della 20.a giornata di Serie A disputato allo stadio Marassi, domenica 19 gennaio La Roma si impone sul Genoa, 1-3, nel match della 20.a giornata di Serie A. Doppio vantaggio giallorosso nel primo tempo con Cengiz Under e l’autorete di Biraschi. Pandev accorcia le distanze poi, nella ripresa, Dzeko chiude la … L'articolo Genoa-Roma 1-3: Highlights, Voti, Tabellino e Pagelle proviene da www.inews24.it. inews24

OfficialASRoma : ?? 5 delle 10 vittorie dell'#ASRoma in casa del Genoa in massima divisione sono sono state ottenute a partire dal 20… - OfficialASRoma : ?? Nella nostra ultima vittoria in casa del Genoa c'è stato lo zampino di @BrunoPeres25 ?? DAJE ROMA! ?? - DiMarzio : #GenoaRoma | Le formazioni ufficiali -