Gabriel Garko, la confessione privata e la rivelazione su Sanremo (Di domenica 19 gennaio 2020) Come un fiume in piena, l’amatissimo Gabriel Garko, ha deciso di confessarsi davanti alle telecamere del programma di Rai 1 Io e te. Al conduttore Pierluigi Diaco, l’attore ha svelato alcuni retroscena relativi al Festival di Sanremo e dei dettagli sulla sua vita privata. In questa occasione l’ex modello italiano si è spogliato dei suoi abiti da celebrità per raccontarsi in maniera e autentica attraverso una chiacchierata intima con Diaco. Al conduttore Gabriel ha confessato che la vita sotto ai riflettori lo ha letteralmente cambiato e in alcune occasioni anche turbato al punto tale da essersi rivolto a un’analista. Ma la terapia lo ha aiutato moltissimo, soprattutto come ha ammesso l’attore “a fregarsene del giudizio della gente”. La parte più complicata della sua carriera di successo, riguarda infatti proprio il giudizio delle persone che comunque non l’ha mai fermato. Oggi Garko è ... Leggi la notizia su dilei

geminicandy88 : RT @tempoweb: #GabrielGarko svicola e la crostata diventa 'piccante'... Cosa si inventa con #Diaco VIDEO ?? - Pitet191 : RT @BaldiniCastoldi: 'Andata e ritorno' di Gabriel Garko. “Ho imparato a non giudicare' Martedì 21 appuntamento a Firenze #RedFeltrinell… - simoneg_ : MA IL PADRE DI FABULOS È GABRIEL GARKO FRA 10 ANNI #GFVip -