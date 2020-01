Domenica In | Adriano Celentano sorprende Teo Teocoli e Mara Venier (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica In, oggi Adriano Celentano ha sorpreso Teo Teocoli e Mara Venier con un video molto speciale realizzato apposta per loro. E’ stata una puntata davvero molto speciale quella di Domenica In in onda oggi, 19 gennaio 2020. Ospiti nel programma di Mara Venier sono stati l’attrice Veronica Pivetti, Katia Ricciarelli e il cuoco e cantante … L'articolo Domenica In Adriano Celentano sorprende Teo Teocoli e Mara Venier è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

FloraPiachica : RT @tvblogit: Adriano Celentano fa una sorpresa a Mara oggi a Domenica in (Anteprima Blogo) - 20rosa20 : @CristianiCasco @paturzopaola Maurizio ricambia il saluto e anche Kevin!??Cris ..se vorrai mandami foto di Andre Adr… - giuseppefiat700 : RT @acfanscommunity: Adriano Celentano fa una sorpresa a Mara oggi a Domenica in (Anteprima Blogo) ( -