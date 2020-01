Caos a Uomini e Donne, Armando nei guai, Gemma Galgani rifatta? Tina porta le prove in studio (Di domenica 19 gennaio 2020) Gemma rifatta? Segnalazione su Armando Giovedì pomeriggio sono state realizzate le registrazioni delle nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Si è partiti come sempre con Gemma Galgani che dopo lo scorso appuntamento ha avuto uno sfogo per via di Marcello. A quel punto Tina Cipollari non ha perso tempo ad attaccarla dicendole che cerca sempre cavalieri più giovane di lei. Inoltre la vamp bionda l’ha accusata di esser cambiata fisicamente in questi dieci anni. In pratica, secondo l’opinionista la dama torinese sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica facendosi fare delle punturine alle labbra. Ovviamente la diretta interessata ha negato tutto, ma l’ex di Kikò Nalli ha portato in studio una clip con tutte le immagini della sua nemica al parterre senior. Filmato che la fa emozionare tantissimo e poi accoglie un altro corteggiatore. Nel frattempo Anna e Mattia ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Caos a Uomini e Donne, Armando nei guai, Gemma Galgani rifatta? Tina porta le prove in studio - - cincinnato13 : @BarbaraRaval @Do_Dec Non c’è un magistrato che non sia sinistrato .Tutti ciechi il resto .orbi dell’occhio a manc… - orsa_tatiana1 : @Acidelius E quello scopo maschinizzare donne e donnificare uomini e creare confusione e caos -