Cagliari, Maran: «Volevamo vincere con tutte le forze» (Di domenica 19 gennaio 2020) Rolando Maran parla dopo il pareggio ottenuto sul campo del Brescia: ecco le parole del tecnico del Cagliari dopo la gara Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Brescia. Ecco le parole del tecnico del Cagliari. LA GARA – «Sicuramente c’era da fermare questa emorragia di risultati. Abbiamo tirato 27 volte in porta e abbiamo pareggiato per due prodezze degli avversari. I ragazzi stanno vivendo un momento di altissima tensione. Abbiamo provato a vincerla, è un momento in cui abbiamo bisogno di episodi che ci girino nel modo giusto». CRITICHE – «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ci siamo presi le critiche, purtroppo abbiamo collezionato una serie di risultati negativi. La squadra ha dato una bella risposta, tentando di portare a casa la vittoria con tutte le forze». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

