Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 16:10 (Di sabato 18 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno alla vigilia della conferenza di pace di Berlino il presidente turco erdogan ha messo in guardia la comunità internazionale se dovesse cadere il governo legittimo di Tripoli guidato da alzare ha detto Ci sarebbe il rischio di creare terreno fertile per il terrorismo con nuovi problemi minacce per l'Europa Intanto le tribù dell'Arte della Regione annunciano di avere l'intenzione di voler chiudere porti e Campi petroliferi dell'Est della Bibbia per prosciugare le fonti di finanziamento del terrorismo di chiedere il ritorno della sede della compagnia petrolifera nazionale a Bengasi l'economia taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28 La Proposta illustrata ieri dal governo e sindacati e 28035 €1000 la riduzione

