Sassaiola di baby gang a Napoli, “assalto” alla polizia (Di domenica 19 gennaio 2020) "Cinque agenti di polizia costretti a indietreggiare e difendersi con gli scudi da oggetti e petardi lanciati nella loro direzione da ragazzini inferociti e invasati nell'indifferenza degli adulti, alcuni addirittura sorridenti di fronte a una scena allarmante e raccapricciante al tempo stesso. E' accaduto a Napoli, nel Borgo Sant'Antonio Abate, nel centro storico della citta', dove si e' verificato un assalto in piena regola alle forze di polizia". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere campano dei Verdi, al quale e' stato inviato un video. Protagonisti della vicenda, a leggere quanto scritto da Borrelli, "una manciata di ragazzini, intenti a nascondere alberi e legnami per il 'fuocarazzo' di Sant'Antonio Abate, a cui bisognerebbe spiegare che non e' questo il modo in cui la gente civile vive".La sera del 17 gennaio, quando si festeggia sant'Antonio, protettore degli ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Sassaiola baby Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sassaiola baby