Protesta ai Quartieri Spagnoli per il murale di Eleonora Pimentel Fonseca: ‘Va cancellato’ (Di sabato 18 gennaio 2020) Il dipinto che raffigura l'eroina della rivoluzione napoletana del 1799, dal mese scorso occupa un'intera parete dell’ex mercatino lungo via Sergente Maggiore, di proprietà comunale. La struttura, inserita tra le “opere eccellenti” nel censimento delle architetture italiane del secondo Novecento promosso dal ministero per i Beni Culturali, è anche oggetto di un bando di recupero e valorizzazione, dopo decenni di abbandono, furti e atti vandalici. Dura la contestazione: "L'assessorato al Patrimonio avvia la riqualificazione che salvaguarda l'unicità dell'edificio, mentre quello alla Creatività urbana autorizza la pittura che ne stravolge le caratteristiche originali. L’opera di street art ha offeso e sfregiato uno stabile di alto valore architettonico". Leggi la notizia su fanpage

