Meteo Francia: ondata di caldo fuori stagione con due record mensili (Di sabato 18 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: Temperature al di sopra della norma di molti gradi si sono verificati in Francia nella giornata del 16 gennaio. In particolare, le temperature sono state molto elevate, rispetto alla stagione, sulla Francia centrale e su quella sud-occidentale dove hanno superato la soglia dei 20°C. La città di Aciritis ha avuto una massima di 21,6°C, mentre Orthez ha raggiunto 21,3°C. Inoltre due cittadine hanno raggiunto il loro record storico di caldo mensile.Si tratta Reignac e Amboise, che si trovano nel dipartimento di Indre et Loire in Francia centrale e che hanno avuto, entrambe, 16,2°C di temperatura massima. Il loro record storico mensile risaliva al gennaio 1999, con i valori rispettivamente di 15,9°C e 16,1°C registrati il giorno 4 gennaio. Nei prossimi giorni si attende invece una pesante ondata di maltempo sulla Francia meridionale e sui Pirenei, dove sono ... Leggi la notizia su meteogiornale

