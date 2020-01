Maltempo in atto, ciclone sull’Italia: piogge diffuse e nevicate fino in collina – LIVE (Di sabato 18 gennaio 2020) Maltempo – Il minimo depressionario, giunto nella notte dalla Francia, dopo aver attraversato il Golfo Ligure, è in azione stamani sul Centro Nord Appennino. Intensi nuclei perturbati stanno agendo al suo interno, portando forti piogge soprattutto sull’Appennino emiliano-romagnolo, sull’Emilia-Romagna un po’ tutta, sul Centro Est Lombardia, diffusamente sul Veneto, sul Trentino-Alto Adige, soprattutto meridionale. Fenomeni più intensi in queste ore tra le province di Parma, Modena, Bologna, Ferrara, anche verso il Veronese, Mantovano, Cremonese, Bresciano. Nell’immagine successiva abbiamo evidenziato le aree più interessate da nubi e piogge nel corso della giornata odierna, sabato 18 gennaio. Le precipitazioni più ricorrenti saranno presenti sulle regioni centro-settentrionali e su quelle centro orientali del Nord. Nelle aree blu, in particolare, i ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

