Little Fires Everywhere innesca una bomba a orologeria per Kerry Washington e Reese Witherspoon (trailer) (Di sabato 18 gennaio 2020) Il 2020 è appena iniziato, ma per Hulu si prospetta già un'annata interessante. Dopo aver annunciato il ritorno di alcune fra le serie più popolari degli ultimi anni – da The Handmaid's Tale a Ramy e Shrill – la piattaforma alza ora il velo su una delle sue serie più attese. Little Fires Everywhere è infatti attesa il 18 marzo con il primo dei suoi otto episodi. Si tratta di una miniserie ispirata all'omonimo caso editoriale di Celeste Ng – pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri col titolo di Tanti Piccoli Fuochi – e adattata per la tv da Liz Tigelaar, al contempo produttrice esecutiva insieme a Reese Witherspoon, Kerry Washington, Lauren Neustadter e Pilar Savone. Hulu non ha ancora rilasciato alcuna sinossi ufficiale, dunque non è possibile prevedere se il materiale narrativo elaborato da Celeste Ng si rifletta in maniera fedele o meno nella sceneggiatura televisiva. È ... Leggi la notizia su optimaitalia

