La responsabile comunicazione dell'Atalanta: "I tifosi ci chiedono post in dialetto" (Di sabato 18 gennaio 2020) Nella classifica dei club calcistici più virtuosi sui social network, tra novembre e dicembre l'Atalanta ha mostra una notevole crescita. Il club è quinto su Facebook (+2,93%) e secondo su Instagram (+11,13). In generale, scrive il Foglio Sportivo, se includiamo i canali ufficiali di Twitter e YouTube, l'Atalanta è quarta, con un incremento del 4,63% che la colloca come primo brand italiano in classifica. La crescita dei suoi quattro canali social è la più forte della Serie A. Elisa Persico, responsabile della comunicazione della Dea, dichiara al Foglio: "Crescere per noi resta un punto fermo, ma la sfida vera adesso è tenere il ritmo. Abbiamo una piccola struttura di comunicazione, ma i festeggiamenti per il passaggio del turno alla Uefa li abbiamo girati noi e solo in un secondo momento sono stati postati sui canali ufficiali dell'Atalanta. Il tutto entro un'ora".

