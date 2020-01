La Lazio corre con il triplettista Immobile: schiantata la Samp 5-1 (Di sabato 18 gennaio 2020) La partita di Roma è in bilico fino all’inno della serie A. Poi c’è solo la Lazio all’Olimpico e per la Sampdoria finisce male. Tre gol in 20 minuti (apre Caicedo, poi doppietta di Immobile). Nella ripresa a segno Bastos e ancora Ciro da Torre Annunziata (che calcia e segna un secondo rigore). Sono 23 in campionato per Immobile. Inutile il gol di Linetty al 70′. E così la Lazio, che deve sempre recuperare la gara contro il Verona, si porta a -3 dalla Juve e a -1 dall’Inter. Tempi di attesa rapidi Stavolta la Lazio, che ha costruito grossa parte del suo patrimonio di punti su finali incandescenti, decide di fare presto. Molto presto. In 20 minuti la Sampdoria del romanista Ranieri viene travolta da un macigno pesante tre gol. La Lazio straripa e sfonda argini fin troppo teneri. Il primo strattone al 7′ quando Immobile schianta nel duello fisico e ... Leggi la notizia su open.online

