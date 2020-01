Investito all’alba su via Nettunense: 46enne in coma. Cosimo lotta tra la vita e la morte (Di sabato 18 gennaio 2020) L'incidente è avvenuto nel territorio del comune di Castel Gandolfo, in un tratto di via Nettunense noto per la sua pericolosità. Cosimo Mancini è stato Investito da un operaio che stava andando a lavoro che l'ha Investito mentre attraversava la strada. Leggi la notizia su fanpage

TgrRai : RT @TgrVeneto: Marendole di Monselice (PD), giovane muore all'alba investito da un'automobile. La vittima, uno scooterista, è stata travolt… - TgrVeneto : Marendole di Monselice (PD), giovane muore all'alba investito da un'automobile. La vittima, uno scooterista, è stat… -