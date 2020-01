Federica Brignone e Roland Fischnaller, fughe da Coppa del Mondo! (Di sabato 18 gennaio 2020) Va in archivio l’ennesimo sabato trionfale per l’Italia degli sport invernali. Detto di un Dominik Paris che, grazie al secondo posto sull’ostica pista di Wengen, mantiene vivo il sogno della sfera di cristallo generale, la giornata odierna lancia anche altri due azzurri verso le rispettive Coppe del Mondo. Federica Brignone sta vivendo l’apice di una carriera importante. 13 vittorie nel circuito maggiore, a -2 da Isolde Kostner e -4 dal record italiano di Deborah Compagnoni: comunque vada, verrà ricordata tra le grandissime. Nell’era di Mikaela Shiffrin, peraltro meno cannibale rispetto al passato in termini di successi di tappa, pensare alla classifica generale, ad oggi, è impensabile per chiunque: l’azzurra potrà ambire al massimo alla seconda posizione, obiettivo comunque non semplice al cospetto della slovacca Petra Vlhova. Il vero obiettivo ... Leggi la notizia su oasport

ItaliaTeam_it : FEDE MERAVIGLIOSA.?? Federica Brignone vince il gigante di Sestriere! RT infinitiiiiii! ? #ItaliaTeam… - _Carabinieri_ : #Sestriere, Slalom Gigante di Coppa del mondo: superlativa prestazione della nostra Federica Brignone che sale sul… - Eurosport_IT : FEDERICA BRIGNONE, GIGANTE!!!! ???????? Domina la prima manche, poi vince sul Sestriere, ex aequo con Petra #Vlhova! ??… -