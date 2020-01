È morto l’uomo più basso al mondo, era nepalese e aveva 27 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Kathmandu, 18 gen. (askanews) – L’uomo più basso e in grado di camminare al mondo, come verificato dal Guinness dei primati, è morto venerdì 17 gennaio a 27 anni in Nepal. Khagendra Thapa Magar, alto 67,08 centimetri, è morto a causa di una polmonite in un ospedale di Pokhara, a 200 chilometri da Kathmandu, dove viveva con i suoi genitori. “È entrato e uscito dall’ospedale a causa della polmonite. Ma questa volta ha preso anche il cuore ed è morto”, ha affermato il fratello Mahesh Thapa Magar. Magar si è aggiudicato il Guinness dei primati come uomo più basso al mondo nel 2010, anno del suo 18esimo compleanno. Il titolo gli fu “rubato” da un altro nepalese, Chandra Bahadur Dangi, che misurava 54,6 centimetri di altezza, ma alla morte di quest’ultimo, nel 2015, Magar lo riconquistò. In quanto uomo più basso al mondo, Magar viaggiò in ... Leggi la notizia su notizie

