È morto Khagendra Thapa Magar, l’uomo più basso del mondo (Di sabato 18 gennaio 2020) Khagendra Thapa Magar è morto all’età di 27 anni: era l’uomo più basso del mondo in grado di camminare. Il titolo gli era stato conferito grazie alla partecipazione al Guinness World Records nel 2010, ma ad oggi esiste già un successore. Magar era alto 67,08 centimetri, era nato nel distretto del Baglung, in Nepal. Le cause della sua morte sono da ricercare in una polmonite: il giovane è deceduto in ospedale, secondo quanto riferisce la Bbc. morto l’uomo più basso del mondo L’uomo più basso del mondo (in grado di camminare) è morto a causa di una polmonite: Khagendra Thapa Magar aveva solo 27 anni. Diventato famoso nel 2014, Magar veniva accompagnato alle fiere dove le persone si divertivano a fotografarlo. Era alto meno di 70 centimetri e ciò gli era valso il titolo al Guinness World Records nel 2010. In seguito aveva iniziato a girare il mondo, fino a quando ... Leggi la notizia su notizie

